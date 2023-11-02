ЦСКА обыграл «Оренбург» и поднялся на первую строчку в группе

Сегодня, 2 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались ЦСКА и «Оренбург». Игра группы А проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу армейцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте Фёдор Чалов реализовал 11-метровый.

На 37-й минуте Эмирджан Гюрлюк в центре поля выиграл борьбу у Саши Зделара, дотащил мяч до штрафной хозяев, ушёл от Виллиана Роши и пробил точно в левый нижний угол.

На 42-й минуте Мойзес навесил с левого фланга, мяч дошёл на другой край штрафной до Келлвена, который скинул на линию вратарской, где Антон Заболотный успел подняться на ноги и головой пробил аккуратно в уголочек.

На 74-й минуте Аббосбек Файзуллаев обокрал Ренато Гойковича, вошёл в штрафную по левому краю и прострелил на линию вратарской на Чалова, которой забил уже в пустые ворота.

На данный момент после шести сыгранных матчей Кубка России ЦСКА располагается на первой строчке с 11 очками. «Оренбург» стал вторым с таким же количеством баллов.