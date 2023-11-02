ЦСКА сравнил Акинфеева с Суперменом

На матче Фонбет Кубка России ЦСКА – «Оренбург» (3:1) сравнили капитана армейцев Игоря Акинфеева с Суперменом.

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На матче Кубка России ЦСКА – «Оренбург» (3:1) на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» работала Berezutskiy Cam. Эта камера сравнивает людей со стадиона с известными людьми или персонажами. В итоге многолетнего капитана армейцев Акинфеева сравнили с киногероем Суперменом. Такое сравнение было встречено бурными аплодисментами болельщиков московского ЦСКА, а сам Акинфеев рассмеялся.

Напомним, после победы в 6-м туре Кубка России ЦСКА поднялся на первую строчку группы А, имея в своём активе 11 очков. «Оренбург» с таким же количеством баллов находится на втором месте.