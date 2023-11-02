Зделар: мне тяжело играть в защите, но если ЦСКА так нужно, я буду это делать

Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар после матча 6-го тура Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1) заявил, что ему тяжело играть в защите, но если команде так нужно, то он будет это делать.

«Мы сегодня были лучше. Сегодня было важно победить. Рады, что вышли дальше.

У нас есть проблемы с центральными защитниками. Я очень большой профессионал и буду играть там, где скажет тренер.

В чём трудность перехода на новую позицию? Тяжело играть центрального защитника, потому что я никогда не выступал на этой позиции. Моя лучшая позиция — опорник. Но если для команды нужно играть защитника, то я буду играть», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После шести сыгранных матчей Кубка России ЦСКА расположился на первой строчке с 11 очками. «Оренбург» стал вторым с таким же количеством очков. Жеребьёвка плей‑офф Кубка России пройдёт завтра, 3 ноября.