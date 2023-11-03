Определились все пары участников 1/8 финала Кубка Италии

Стали известны все пары команд, которые сыграют между собой в 1/8 финала Кубка Италии. Единственные матчи в этой стадии пройдут на полях команд, указанных первыми. В 1/8 финала сыграют:
5 декабря
«Лацио» — «Дженоа»
6 декабря
«Фиорентина» — «Парма»
19 декабря
«Наполи» — «Фрозиноне»
20 декабря
«Интер» — «Болонья»
2-3 января
«Аталанта» — «Сассуоло»
«Милан» — «Кальяри»
«Рома» — «Кремонезе»
«Ювентус» — «Салернитана»
14 участников этой стадии представляют Серию A, лишь «Парма» и «Кремонзе» играют в Серии B.
Клубы, которые являются хозяевами матчей 1/8 финала, сразу были посеяны здесь и только начнут свои выступления в Кубке.
На стадии 1/4 финала команды также проведут только по одной игре. В полуфиналах будет по два матча — дома и в гостях. Финал пройдёт в Риме 15 мая.