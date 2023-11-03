Оздоев: «Краснодар» потеряет первое место в РПЛ. Ещё до зимы «Зенит» уйдёт в отрыв

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев оценил перспективы «Зенита» и «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ сезона-2023/2024.

«У «Краснодара» и в прошлом году был отличный коллектив. С прошлого сезона у них почти не было изменений. Никто не ушёл, а усиление было. Но мне кажется, «Краснодар» не продержится. Ещё до зимы «Зенит» выйдет на первое место и уйдёт в отрыв. «Краснодар» ждут два тяжёлых матча — с «Крыльями» и выезд в Санкт-Петербург. Думаю, они потеряют первое место», — рассказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В июле 2022 года Оздоев перешёл в турецкий «Карагюмрюк» из «Зенита». В клубе полузащитник провёл один сезон, в котором он сыграл 34 матча, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.