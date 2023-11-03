Эмирджан Гюрлюк: интерес от «Манчестер Сити» реально был, но я выбрал «Оренбург»

Турецкий полузащитник «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк рассказал об интересе от английского «Манчестер Сити».

«Перед моим переходом в «Оренбург» реально был интерес от «Манчестер Сити». Но я выбрал «Оренбург», потому что здесь у меня больше шансов играть», — сказал Гюрлюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

20-летний вингер стал игроком «Оренбурга» этим летом. В матче с «Рубином» 30 июля он дебютировал в Российской Премьер-Лиге. Прежде Гюрлюк выступал за футбольный клуб «Алтынорду», представляющий Первую лигу Турции.

В текущем сезоне турок принял участие в 13 матчах «Оренбурга» во всех турнирах. За это время футболист успел отметиться одним голом и отдать две результативные передачи.