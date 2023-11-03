Комличенко: молодёжь в «Ростове» старается работать и не думать о деньгах

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал об отношении молодых футболистов в клубе к деньгам.

«Фёдор Смолов говорил, что у молодых игроков меняются ценности? Я не знаю, может, Федя больше про московских ребят говорил. В «Ростове» молодёжь старается чуть по-другому смотреть на это. Стараются работать и не думать о деньгах. Мы им стараемся говорить, что если будут правильно относиться к делу, то всё придёт. И большой контракт придёт, сейчас главное не об этом думать.

В принципе, у ребят всё для этого есть. Они сами понимают, что для них это супершанс — в таком возрасте играть в РПЛ. Мы с ними об этом разговаривали, все понимают. Бывает, расслабляются, но это нормальное дело для молодых. На тренировках если кто-то расслабится, то сразу получает «втык». В этом плане в «Ростове» нормально», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».