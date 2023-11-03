Серия пенальти — в видеообзоре матча Кубка Италии «Сассуоло» — «Специя»

Накануне состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии сезона-2023/2024, в котором встретились «Сассуоло» и «Специя». Игра проходила на поле «Сассуоло» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых пенальти.

Видеообзор матча «Сассуоло» — «Специя»:

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Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. Игра перешла в серию пенальти, где в составе «Сассуоло» отличились все пять бьющих из пяти — Доменико Берарди, Андреа Пинамонти, Недим Байрами, Кристиан Торстведт и Арман Лорьенте. В составе «Специи» свои удары реализовали Сальваторе Эспозито, Рашид Куда, Димитриос Николау и Пьетро Канделари. Однако Лука Моро не сумел забить с 11 метров. Серия пенальти завершилась со счётом 5:4 в пользу «Сассуоло».