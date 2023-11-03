Магомед Оздоев: в этом году чемпионат России интереснее, чем в прошлом

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев, ранее выступавший за «Зенит», поделился впечатлениями от нынешнего сезона РПЛ.

«Я в России уже второй год не играю, поэтому тяжело сказать, каково сейчас там. Но я наблюдаю. Мне кажется, в этом году чемпионат чуть интереснее, чем в прошлом. В том сезоне произошёл большой спад в связи с оттоком футболистов. В любом случае они были качественнее тех, кто пришёл на их места. В этом году уже интереснее команды, подтянулись игроки, лучше начали играть. Сейчас уже многие парни привыкли к тому, что реально играют в РПЛ, а не выходят на пять-семь минут в матчах, которые заканчиваются. И вот результат.

Последние пять лет в России многие говорили: «Мы станем чемпионами, у нас задача». А на деле уровень футболистов в «Зените» был намного выше, чем в других клубах. Сейчас этот уровень подравнялся. Я смотрел матчи «Краснодара» — очень качественная команда собралась! Подбор футболистов хороший. У «Спартака» неплохой состав, у «Динамо», у ЦСКА, если вернутся травмированные футболисты», — рассказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.