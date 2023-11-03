Дивеев — о жеребьёвке Пути РПЛ: мне повезёт, что я не поеду в Ростов играть первую игру

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о большом перерыве между матчами 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а также о текущей ситуации в стане армейцев.

«Лучше, чтобы второй матч прошёл через неделю или две. Не знаешь, что за команда (будет у соперника. — Прим. «Чемпионата»). У каких‑то клубов может тренер поменяться.

Мне повезёт, что я не поеду в Ростов играть первую игру. «Ростов» Валерия Георгиевича (Карпина. — Прим. «Чемпионата») — интересная команда, хорошо выходит из‑под прессинга, много раз тренировался в сборной, знаю его методику и требования. Интересная будет игра, потому что мы не всегда там хорошо играем, можем выиграть 3:0, а можем сыграть 3:3.

В чемпионате дела не так хорошо идут, но мы не падаем духом, играем. Какие‑то матчи не очень хорошо получаются, надо больше забивать. У молодых нет такого, чтобы они чего‑то боялись. Тренеры и игроки с опытом подсказывают, помогают. Нет такого, чтобы кто‑то обижался. Вчера играл Кисляк в полузащите, молодец, парень трудится», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».