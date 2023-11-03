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Магомед Оздоев рассказал, как получил солнечный удар в Турции

Магомед Оздоев рассказал, как получил солнечный удар в Турции
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Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев рассказал о неприятности, случившейся с ним в клубе «Фатих Карагюмрюк» в прошлом году.

«В Турции вообще в первые две недели получил солнечный удар. Была жара. После тренировки почувствовал себя плохо. Весь день лежал, состояние такое было, когда особой температуры нет, но знобит и голова болит. Я первый месяц жил в отеле. Из номера позвонил врачу и рассказал о состоянии. Он посоветовал выспаться. Я весь день проспал, на следующее утро проснулся — всё равно плохо. Приехали врачи, сказали: «Тепловой удар, нужно отлежаться». Пару дней пропустил, потом начал тренироваться.

Некоторые нормально переносят жару, привыкли, а я не люблю играть в такую погоду. В Греции похожие ощущения были вначале: жарко, не дышится. В некоторые дни в девять утра начинали тренировку, а температура уже была 35-36 градусов. Сейчас уже полегче: вечерком прохладно, приятно тренироваться и играть. Потихоньку привыкаю», — рассказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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