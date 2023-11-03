Петржела: Соболев слабее Кассьерры, Александр не является лучшим нападающим РПЛ

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил уровень игры нападающего «Спартака» Александра Соболева, также сравнив его с форвардом сине-бело-голубых Матео Кассьеррой.

«Соболев не является лучшим нападающим лиги. У него есть талант, но проблемы с дисциплиной мешают ему стать топ-игроком. Он слабее Кассьерры как нападающий. К тому же Александр психологически нестабилен. Из-за этого он не может показывать высокий уровень игры на протяжении всего сезона», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кассьерра провёл 12 матчей в составе «Зенита», в которых отметился 10 голами и одной результативной передачей. Соболев же вышел на поле в 11 матчах в РПЛ в составе «Спартака», в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.