Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Прокуратура Кобленца завела дело на Эль-Гази за поддержку Палестины и разжигание ненависти

Прокуратура Кобленца завела дело на Эль-Гази за поддержку Палестины и разжигание ненависти
Комментарии

Генеральная прокуратура немецкого города Кобленц начала судебное разбирательство в отношении нидерландского футболиста, бывшего игрока «Майнца» Анвара Эль-Гази, который поддержал Палестину в конфликте с Израилем в своих постах. Напомним, сегодня, 4 ноября, «Майнц», игроком которого являлся Эль-Гази, объявил о расторжении контракта с ним из-за поддержки Палестины.

«По нашей оценке, в отношении обвиняемого есть первоначальное подозрение в нарушении общественного спокойствия путём одобрения уголовных преступлений в сочетании с разжиганием ненависти путём распространения контента», — заявили в генеральной прокуратуре Кобленца.

Напомним, сегодня немецкий футбольный клуб «Майнц» заявил о расторжении контракта с нидерландским футболистом команды Анваром Эль-Гази в ответ на посты футболиста в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. 1 ноября Эль-Гази опубликовал второй пост в поддержку Палестины, где уточнил, что не извинялся за предыдущее своё высказывание. Ещё раньше нидерландский футболист публиковал ещё один пост в поддержку Палестины. В посте футболиста говорилось, что «Палестина должна быть свободна от реки до моря» – это означало, что Израиля не должно существовать как государства.

Материалы по теме
Эль-Гази отреагировал на решение «Майнца» расторгнуть с ним контракт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android