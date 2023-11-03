Прокуратура Кобленца завела дело на Эль-Гази за поддержку Палестины и разжигание ненависти

Генеральная прокуратура немецкого города Кобленц начала судебное разбирательство в отношении нидерландского футболиста, бывшего игрока «Майнца» Анвара Эль-Гази, который поддержал Палестину в конфликте с Израилем в своих постах. Напомним, сегодня, 4 ноября, «Майнц», игроком которого являлся Эль-Гази, объявил о расторжении контракта с ним из-за поддержки Палестины.

«По нашей оценке, в отношении обвиняемого есть первоначальное подозрение в нарушении общественного спокойствия путём одобрения уголовных преступлений в сочетании с разжиганием ненависти путём распространения контента», — заявили в генеральной прокуратуре Кобленца.

Напомним, сегодня немецкий футбольный клуб «Майнц» заявил о расторжении контракта с нидерландским футболистом команды Анваром Эль-Гази в ответ на посты футболиста в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. 1 ноября Эль-Гази опубликовал второй пост в поддержку Палестины, где уточнил, что не извинялся за предыдущее своё высказывание. Ещё раньше нидерландский футболист публиковал ещё один пост в поддержку Палестины. В посте футболиста говорилось, что «Палестина должна быть свободна от реки до моря» – это означало, что Израиля не должно существовать как государства.