«Интер Майами» согласовал переход Луиса Суареса из «Гремио»

Нападающий «Гремио» Луис Суарес продолжит карьеру в МЛС.

Как сообщает ESPN, переход уругвайского футболиста полностью согласован. Суарес пополнит состав «Интер Майами» в январе.

Луис Суарес перешёл в «Гремио» на правах свободного агента из уругвайского клуба «Насьональ» в начале 2023 года. В этом сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды с 19 голами в 46 матчах во всех турнирах. «Гремио» сейчас занимает четвёртое место в бразильской серии A.

В случае перехода в «Интер Майами» Суарес воссоединится в команде из Флориды с нападающим Лионелем Месси, полузащитником Серхио Бускетсом и защитником Жорди Альбой, с которыми выступал с 2014 по 2020 год в «Барселоне».

Аншлаг на презентации Луиса Суареса в «Гремио»: