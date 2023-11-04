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Лионель Месси ответил на вопрос о своём возможном участии в ЧМ-2026

Лионель Месси ответил на вопрос о своём возможном участии в ЧМ-2026
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался на тему своего возможного участия в чемпионате мира 2026 года.

«Чемпионат мира 2026 года? Учитывая то, сколько мне будет на тот момент лет, это кажется трудным, но посмотрим», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в своём телеграм-канале.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил 36-летний нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, который стал для него восьмым за карьеру. Второе место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, а замкнул тройку форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

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