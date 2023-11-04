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Лаутаро Мартинес: Месси выиграл бы 15 «Золотых мячей», если бы не делил эпоху с Роналду

Лаутаро Мартинес: Месси выиграл бы 15 «Золотых мячей», если бы не делил эпоху с Роналду
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Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался по поводу вручения «Золотого мяча» — 2023 Лионелю Месси.

«Месси выиграл бы 15 «Золотых мячей», если бы не разделение эпохи с Роналду. Ему пришлось её разделить», – цитирует Мартинеса All Football.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Этот приз стал для Месси восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Игрок получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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