Мама игрока «Ювентуса» Рабьо: рано говорить о продлении контракта моего сына с клубом

Вероника Рабьо, являющаяся матерью и агентом полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, ответила на вопрос о том, продлит ли её сын контракт с туринским клубом.

«Пока рано говорить о продлении контракта. Адриен, как и всегда, примет решение в самый подходящий момент. Ежегодное продление контракта с «Ювентусом» было моей идеей. Изначально «Ювентус» не соглашался с этим, но в итоге мы получили ещё один год контракта с прибавкой зарплаты», — приводит слова Вероники Рабьо журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, действующее трудовое соглашение французского полузащитника рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Рабьо принял участие в 10 матчах Серии А, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.