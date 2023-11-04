Агент Баринова отказался ответить на вопрос, уйдёт ли игрок из «Локомотива»

Павел Банатин, агент капитана московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, отказался ответить на вопрос, уйдёт ли 27-летний футболист из стана железнодорожников.

«Слушайте, этот вопрос сейчас вообще неактуален. Впереди важная игра — 200-й матч Дмитрия в составе «Локомотива». Придёт зима — будем смотреть, что дальше. У команды стоит задача быть как можно выше в турнирной таблице, всё. Пока никаких других мыслей на этот счёт нет», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Завтра, 5 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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