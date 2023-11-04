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Зиньковский — о матче с «Локо»: плотность в таблице такая, что три очка нужно выгрызать

Зиньковский — о матче с «Локо»: плотность в таблице такая, что три очка нужно выгрызать
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Матч с «Локомотивом» — это дерби. Результат очень важен. Будет тяжёлая игра. Сейчас такая плотность в таблице, что любые три очка нужно выгрызать и вырывать. Стараться возвращать то, что мы потеряли — позиции и очки.

Не начали подогревать интерес к матчу между чертановскими воспитанниками. Сегодня удалось до игры посмотреть, как играл «Локомотив». Сара забил! Его могу поздравить с забитым мячом. Ещё ничего не подогревали и не общались. Увидимся в любом случае. В «Локомотиве» не только чертановские, но и из сборной ребята, и те, с кем по 96 году играли. Есть Антон Миранчук, с которым в Новороссийске играли. Много ребят знакомых», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым в микст-зоне после кубковой игры с «Краснодаром».

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МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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