Тихонов: в Москве пресытились футболом, а в регионе на сборную сходить будет интересно

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов отреагировал на новость о проведении товарищеского матча между сборными России и Кубы.

«Положительно отношусь к тому, что сборная сыграет в Волгограде. Сборная всегда раньше ездила и играла матчи в регионах. Это нормально. В Москве уже пресытились футболом — команд много. Матч с Камеруном на «ВТБ Арене» — это было здорово. Все понимают, что на матч с Кубой в Москве много болельщиков не придёт. В регионе людям будет интересно сходить на сборную. Сборная редко играет в регионах. О сборной Кубе вообще ничего не знаю», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 3 ноября, Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30 мск. Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.