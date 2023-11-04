Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ещенко: «Спартак» — явный фаворит в дерби с «Локомотивом». Другого мнения быть не может

Ещенко: «Спартак» — явный фаворит в дерби с «Локомотивом». Другого мнения быть не может
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и красно-белыми. Встреча пройдёт 5 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Жду от завтрашнего дерби «Локомотив» — «Спартак» яркого и интересного футбола в исполнении двух команд! Уверен, что эта игра получится увлекательной. Это же московское дерби. В таких матчах редко бывает скучно. Фаворит в этом дерби? Глупый вопрос. Конечно же, «Спартак» — явный фаворит в дерби с «Локо». Другого мнения быть не может. Красно-белые сейчас выступают нестабильно, и у них много кадровых потерь. Такие проблемы есть у большого количества команд, это нормально. Я думаю, что это не помешает «Спартаку» победить завтра», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Купить билет на матч «Локомотив» – «Спартак» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Локомотив» — «Спартак». Дзюба повлияет на судьбу Абаскаля
«Локомотив» — «Спартак». Дзюба повлияет на судьбу Абаскаля
Материалы по теме
Дьяков: «Спартак» сейчас не в лучших кондициях, но нас ждёт интересная игра с «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android