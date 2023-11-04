Ещенко: «Спартак» — явный фаворит в дерби с «Локомотивом». Другого мнения быть не может

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и красно-белыми. Встреча пройдёт 5 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Жду от завтрашнего дерби «Локомотив» — «Спартак» яркого и интересного футбола в исполнении двух команд! Уверен, что эта игра получится увлекательной. Это же московское дерби. В таких матчах редко бывает скучно. Фаворит в этом дерби? Глупый вопрос. Конечно же, «Спартак» — явный фаворит в дерби с «Локо». Другого мнения быть не может. Красно-белые сейчас выступают нестабильно, и у них много кадровых потерь. Такие проблемы есть у большого количества команд, это нормально. Я думаю, что это не помешает «Спартаку» победить завтра», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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