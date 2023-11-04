«Локомотив» — «Спартак». Дзюба повлияет на судьбу Абаскаля

Президент железнодорожников уверен, что Артём забьёт в дерби. У него особенный настрой на красно-белых.

5 ноября состоится матч 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак». Начало – в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 2.54. Успех красно-белых оценивается в 2.74. На ничью дают коэффициент 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 5 ноября 2023 года

Аналитики считают, что игра «Локомотив» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют железнодорожники, сыграет коэффициент 1.24. Гол красно-белых доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (05.11.2023)

Игра 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» начнётся 5 ноября на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск. Красно-белые в минувшем матче Кубка России уступили «Краснодару» со счётом 2:3. Этот результат вызвал шквал критики в адрес главного тренера Гильермо Абаскаля. Важно понять, дрогнет ли испанский специалист под столь жёстким психологическим давлением перед дерби.

Наставник «Спартака» в интервью после матча с «быками» рассказал, что игрой некоторых футболистов доволен. По его мнению, команда контролировала ход встречи, но не сумела реализовать многие опасные моменты. Многие звёзды активно высказываются за увольнение Гильермо Абаскаля. Например, Александр Мостовой постоянно говорит об этом, считая уровень испанского специалиста низким для управления таким клубом.

У «Спартака» явно просматривается игровой спад, который в случае поражения в игре с «Локомотивом» вполне может перерасти в глубокий системный кризис. Красно-белые выиграли только один из последних шести матчей с учётом всех соревнований. Они победили «Пари НН» (2:0), а встречу с ЦСКА (2:2) завершили вничью. Уступили «гладиаторы» «Крыльям Советов» (0:4) и «Факелу» (0:2) в РПЛ, а «Динамо» (0:3) и «Краснодару» (2:3) – в Кубке России.

Подопечным Абаскаля нельзя предъявить претензии по части самоотдачи, но бросается в глаза большое количество грубых ошибок. Особенно это касается обороны. 14 мячей пропустил «Спартак» в последних шести встречах. Это настораживает. Кроме того, вероятное отсутствие Георгия Джикии из-за травмы явно не добавит надёжности защитной линии.

Сложно оценить объективно состояние «Спартака». Достаточно изучить поведение Соболева в последних встречах, недавний конфликт с главным тренером и демонстративный отказ нападающего общаться с прессой. Напомним, во втором тайме игры с «Краснодаром» он заработал пенальти и реализовал его. Однако гол был отменён из-за двойного касания в момент исполнения 11-метрового.

Промес тренируется в общей группе и рассчитывает выйти на поле в матче с «Локо». Также есть вероятность, что Зобнин попадёт в заявку на дерби. По крайней мере, Роман надеется на это. После 13 туров «Спартак» набрал 20 очков. Столько же в активе у «Локомотива».

Железнодорожники прогрессируют, что хорошо заметно по результатам. На домашней арене они выиграли три из пяти последних встреч с учётом всех соревнований. Победили они «Пари НН» (1:0) в РПЛ, «Ростов» (3:1) и «Рубин» (3:0) в Кубке России. Также подопечные Галактионова завершили вничью дерби с «Динамо» (0:0), а «Оренбургу» уступили (0:2) в чемпионате страны.

Главный тренер «Локомотива» высоко оценил действия команды в последней игре с «Рубином». Тем не менее он заметил, что не бывает идеальных матчей и есть моменты, которые необходимо улучшить для победы в дерби со «Спартаком».

Слишком негативный фон сложился вокруг «Спартака» в последнее время, что оказывает сильное психологическое давление на команду. Нервозность сказывается на действиях футболистов и приводит к ошибкам в простых ситуациях.

По сравнению с красно-белыми подопечные Галактионова выглядят предпочтительнее практически во всех аспектах. В порядке Наир Тикнизян, Антон Миранчук, а насколько принципиальные встречи со «Спартаком» для Артёма Дзюбы, напоминать лишний раз не нужно. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Локомотива» за коэффициент 2.54 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Президент «Локомотива» Николай Наумов высказался в преддверии дерби. Он сказал, что Артём всегда по-особенному подходит к принципиальным играм и обязательно забьёт гол.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 5 ноября 2023 года

Дерби — это всегда принципиальный матч, на который максимально настраиваются футболисты и его с нетерпением ждут болельщики. У Галактионова на руках больше козырей, чем у Абаскаля: надёжная защита и отлаженная структура позиционного нападения. Предлагаем поставить на победу «Локомотива» за 2.54 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.54.

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