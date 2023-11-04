Гафин ответил, обещал ли Захарян вернуться в Россию только в «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, обещал ли бывший полузащитник бело-голубых, а ныне игрок испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян, что если он и вернётся в Россию, то только в «Динамо».

«Говорил ли мне Захарян, что если он и вернётся в Россию, то только в «Динамо»? Таких диалогов с Арсеном мы никогда не вели. Но если вы читали его пост, когда он уходил из «Динамо», то там Захарян признался в любви к клубу. Арсен вырос у нас на глазах и стал футболистом, который дебютировал в Лиге чемпионов. В первую очередь нам хотелось бы, чтобы Захарян реализовал себя в Европе. А когда настанет время Арсену возвращаться, хотелось бы, чтобы он вернулся в «Динамо», — приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, этим летом Захарян перешёл из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад», по информации Transfermarkt, за € 13 млн. Арсен дебютировал в старте в испанской Ла Лиге с «Мальоркой» (1:0) и вышел на замену в игре Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).