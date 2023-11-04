Игрок «Краснодара» Оласа назвал «Зенит» и «Спартак» среди главных соперников в РПЛ

Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа назвал основных конкурентов команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Абсолютно нормально, что команда в течение сезона может показывать разные результаты. Все команды проходят через потерю очков, у кого-то бывает хороший темп, у кого-то – плохой, это нормально. Нужно просто продолжать работать.

Переживаю ли я из-за того, что «Зенит» приблизился к «Краснодару»? «Зенит» – большой клуб, нам в ближайшее время предстоит проверка в очной встрече против них. Мы должны вынести положительный результат из этого матча. Очевидно, что они для нас являются одними из главных соперников. «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом. Логично, что они фавориты.

Также у «Спартака» хорошая команда. Матч против них на нашем стадионе был очень сложным. Мы вышли вперёд, но было очень непросто, правда. Очень хорошо укреплено «Динамо». Есть несколько команд, которые способны бороться за высокие места. Поэтому нам приходится быть стойкими», — приводит слова Оласы Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар». У «быков» 28 очков в 13 встречах. На втором месте располагается «Зенит», набравший 26 очков после 13 игр. «Спартак» располагается на седьмом месте с 20 очками в 13 матчах. «Динамо» занимает четвёртую строчку, у бело-голубых 21 очко за те же 13 игр чемпионата.