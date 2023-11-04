Водитель «Арсенала» U18 привёз команду не в тот город, матч отменили

Водитель английского «Арсенала» до 18 лет привёз команду в не тот город на матч английской Премьер-лиги до 18 лет, сообщает спортивный журналист Джордж Бёрд.

Матч английских команд «Брайтона» и «Арсенала» до 18 лет был отменён, потому что водитель автобуса «канониров» привёз команду в город Борнмут вместо Брайтона.

На данный момент «Арсенал» до 18 лет после восьми сыгранных матчей в чемпионате располагается на седьмой строчке с 12 очками. В одной из турнирных таблиц первую строчку занимает «Тоттенхэм» до 18 лет с 18 очками. Другую таблицу после семи проведённых игр возглавляет «Манчестер Юнайтед» до 18 лет с 21 баллом.

Напомним, тренером «канониров» является бывший футболист основной команды Джек Уилшир.