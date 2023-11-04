Максименко — о турнирном положении «Спартака»: мы уже ничего не сможем поменять

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о текущем турнирном положении красно-белых в таблице Российской Премьер-Лиги после проигранного матча с «Факелом» (0:2).

«Турнирное положение? Мы двигаемся от игры к игре. Где-то получается, местами — нет. Но как есть. Мы уже ничего не сможем поменять. Нужно двигаться к следующей игре и набирать очки там», — приводит слова Максименко Sport24.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе красно-белых 20 очков в 13 матчах чемпионата. Следующую игру в рамках 14-го тура РПЛ «Спартак» проведёт в гостях, а противостоять ему будет «Локомотив». Встреча пройдёт завтра, 5 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток — в 19:00 по московскому времени.

Купить билет на матч «Локомотив» – «Спартак» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»