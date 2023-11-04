Вратарь «Балтики» травмировался после пропущенного гола от «Зенита» и был заменён

Сегодня, 4 ноября, проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Сухим. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Зенита».

Во втором тайме, на 63-й минуте, нападающий гостей Иван Сергеев открыл счёт в матче. Сразу после этого вратарь «Балтики» Евгений Латышонок почувствовал недомогание, попробовал расходиться, но понял, что не сможет продолжить матч. После этого он был заменён на Максима Бориско. Скорее всего, Латышонок повредили ногу в эпизоде с голом.

После 13 туров РПЛ «Балтика» набрала 11 очков и занимает 15-е место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в российском чемпионате «Зенит» заработал 26 очков и располагается на второй строчке.