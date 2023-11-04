«Реал Сосьедад» — «Барселона»: Захарян остался в запасе своей команды на матч Ла Лиги

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Реал Сосьедад» и «Барселона». Игра пройдёт на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра выступит Хавьер Альберола Рохас. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет Okko.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Субименди, Мерино, Мендес, Кубо, Оярсабаль, Барренечеа.

«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартинес, Бальде, Кунде, Лопес Мартин, Гюндоган, Гави, Левандовски, Феликс.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян начнёт матч со скамейки запасных.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В двух матчах внутреннего первенства в сезоне-2022/2023 «Барселона» обменялась с «Реалом Сосьедад» победами. Во 2-м туре сильнее оказались каталонцы (4:1), а матч 35-го тура остался за «Реалом Сосьедад» (2:1).

После 11 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Барселона» занимает четвёртое место, набрав 24 очка. «Реал Сосьедад» идёт шестым, отставая от сине-гранатовых на пять очков. Лидирует «Жирона» (31 очко).