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Борзаковский: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне

Борзаковский: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне
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Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике и болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский выразил мнение, что красно-белые смогут добиться в текущем сезоне хороших результатов.

«Получается ли в этом сезоне следить за РПЛ? Конечно. И последнюю кубковую игру «Спартака» с «Краснодаром» смотрел. К сожалению, «Спартак» проиграл. Вообще, не только российский чемпионат смотрю, но и испанский и английский. В основном испанский.

Почему в этом сезоне у «Спартака» не очень хорошо дела идут? Думаю, только начало сезона. Всё ещё впереди, и всё будет нормально. Уверен, что он ещё воспрянет.

Кто станет чемпионом в этом сезоне? Конечно, московский «Спартак», — приводит слова Борзаковского «Матч ТВ».

«Спартак» после 13 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

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