Тер Штеген — о матче с «Реалом Сосьедад»: удача была не на нашей стороне, но мы справились

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о минувшем матче Ла Лиги, в котором каталонский клуб обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 1:0.

«В конце концов, мы в хорошем расположении духа. Были моменты, когда мы доминировали, но это был очень сложный матч. Мы играли не лучшим образом, но, разумеется, мы довольны тем, что заработали три очка.

Я провёл матч «на ноль», в этом заключается моя задача. Сначала нам было тяжело, мы страдали, но всё-таки смогли забить гол, и это принесло облегчение. «Реал Сосьедад» провёл хороший матч.

Как бы они ни играли, матч был очень равным. Удача была не на нашей стороне, но мы выиграли. Не знаю, справедливо ли это, но мы уходим очень довольными», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

После 12 туров Ла Лиги сине-гранатовые набрали 27 очков и на текущий момент занимают третье место.

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