Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турецкий форвард «Оренбурга»: выучил некоторые русские слова, но больше учу английский

Турецкий форвард «Оренбурга»: выучил некоторые русские слова, но больше учу английский
Аудио-версия:
Комментарии

Турецкий форвард «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк рассказал, что выучил некоторые русские слова, но больше внимания уделяет английскому языку.

«Я выучил некоторые русские слова, которые могу использовать на поле в игре. Но больше внимания уделяю английскому языку, так как это самый распространённый язык в мире», — сказал Гюрлюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

20-летний нападающий стал игроком «Оренбурга» этим летом. В матче с «Рубином», который состоялся 30 июля, он дебютировал в Российской Премьер-Лиге. Прежде Гюрлюк играл за футбольный клуб «Алтынорду», выступающий в Первой лиге Турции.

В текущем сезоне Гюрлюк принял участие в 13 матчах «Оренбурга» во всех турнирах. За это время футболист успел отметиться одним голом и отдать две результативные передачи.

Материалы по теме
Агент игрока «Оренбурга» Гюрлюка: «Манчестер Сити» трижды присылал своих скаутов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android