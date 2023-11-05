Турецкий форвард «Оренбурга»: выучил некоторые русские слова, но больше учу английский

Турецкий форвард «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк рассказал, что выучил некоторые русские слова, но больше внимания уделяет английскому языку.

«Я выучил некоторые русские слова, которые могу использовать на поле в игре. Но больше внимания уделяю английскому языку, так как это самый распространённый язык в мире», — сказал Гюрлюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

20-летний нападающий стал игроком «Оренбурга» этим летом. В матче с «Рубином», который состоялся 30 июля, он дебютировал в Российской Премьер-Лиге. Прежде Гюрлюк играл за футбольный клуб «Алтынорду», выступающий в Первой лиге Турции.

В текущем сезоне Гюрлюк принял участие в 13 матчах «Оренбурга» во всех турнирах. За это время футболист успел отметиться одним голом и отдать две результативные передачи.