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«Барселона» намерена продлить контракт с защитником Рональдом Араухо

«Барселона» намерена продлить контракт с защитником Рональдом Араухо
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Руководство «Барселоны» приняло решение вознаградить защитника Рональда Араухо новым контрактом за то, что летом 2022 года он отказался от перехода в «Ливерпуль» и «Челси», а также за высокий уровень игры, который он демонстрирует. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, летом 2022 года английские клубы предлагали уругвайскому защитнику более высокую заработную плату, чем «Барселона», однако Араухо отказал им, так как захотел продолжить выступать за сине-гранатовых. В ответ на это руководство каталонского клуба приняло решение, что в следующем году предложит уругвайцу новый контракт с повышением зарплаты. Отмечается, что Араухо хочет стать легендой клуба.

Победный гол Араухо на последних минутах в матче Ла Лиги с «Реалом Сосьедад»:

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