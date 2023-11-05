Рабьо: нет ничего плохого в том, что моя мама является моим агентом. Она всегда на высоте

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал тот факт, что его мать Вероника Рабьо также является его футбольным агентом.

«Если нет конкретных вопросов, которые стоило бы обсудить вместе, то я полностью полагаюсь на её способ ведения переговоров. Я знаю её характер. Не нахожу ничего плохого в том, что родитель присутствует в жизни футболиста. Думаю, что клуб должно обнадёживать то, что его игрок не находится во власти незнакомцев или агентов с непонятными приоритетами.

Как я сделал выбор в пользу того, чтобы мама стала моим агентом? Она всегда была на высоте, даже несмотря на то, что изначально ничего не понимала в этой сфере. Она умеет адаптироваться и защищать мои интересы, окружая себя грамотными людьми. На сегодняшний день моя карьера развивается довольно хорошо. Если бы я не был доволен её работой, я бы нанял кого-то другого», — приводит слова Рабьо сайт журналиста Альфредо Педуллы.