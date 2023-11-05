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Рабьо: нет ничего плохого в том, что моя мама является моим агентом. Она всегда на высоте

Рабьо: нет ничего плохого в том, что моя мама является моим агентом. Она всегда на высоте
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал тот факт, что его мать Вероника Рабьо также является его футбольным агентом.

«Если нет конкретных вопросов, которые стоило бы обсудить вместе, то я полностью полагаюсь на её способ ведения переговоров. Я знаю её характер. Не нахожу ничего плохого в том, что родитель присутствует в жизни футболиста. Думаю, что клуб должно обнадёживать то, что его игрок не находится во власти незнакомцев или агентов с непонятными приоритетами.

Как я сделал выбор в пользу того, чтобы мама стала моим агентом? Она всегда была на высоте, даже несмотря на то, что изначально ничего не понимала в этой сфере. Она умеет адаптироваться и защищать мои интересы, окружая себя грамотными людьми. На сегодняшний день моя карьера развивается довольно хорошо. Если бы я не был доволен её работой, я бы нанял кого-то другого», — приводит слова Рабьо сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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