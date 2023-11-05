Тарасов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от противостояния между железнодорожниками и московским «Спартаком». Встреча пройдёт в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Сегодня иду на матч. На «Локомотиве» не был с того времени, как закончился контракт. Позвали сегодня, иду и беру с собой ребёнка, впервые покажу ему стадион. От матча жду только хорошего футбола. Проблем хватает и у той и у другой команды, но, чтобы об этом говорить, надо быть в структуре клуба. Буду переживать за отдельных игроков, своих друзей», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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