Тарасов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от противостояния между железнодорожниками и московским «Спартаком». Встреча пройдёт в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня иду на матч. На «Локомотиве» не был с того времени, как закончился контракт. Позвали сегодня, иду и беру с собой ребёнка, впервые покажу ему стадион. От матча жду только хорошего футбола. Проблем хватает и у той и у другой команды, но, чтобы об этом говорить, надо быть в структуре клуба. Буду переживать за отдельных игроков, своих друзей», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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