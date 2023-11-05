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Россиянин Башкиров помог финскому ВПС одержать победу над «Хонкой» и выйти в ЛК

Россиянин Башкиров помог финскому ВПС одержать победу над «Хонкой» и выйти в ЛК
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Сегодня, 5 ноября, в рамках плей-офф за Лигу конференций в ответной игре встречались ВПС и «Хонка». Команды играли на стадионе «Хиеталахти» в Ваасе, Финляндия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 44-й минуте россиянин Евгений Башкиров с передачи Питера Майкла открыл счёт в матче.

Напомним, за «Хонку» выступает российский голкипер Максим Рудаков, который находится в финском клубе на правах аренды из «Ростова».

Ранее 1 ноября в первом матче ВПС обыграл «Хонку» со счётом 1:0. По итогам двух матчей клуб Башкирова попал в квалификацию Лиги конференций.

Финляндия - Вейккауслиига . Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матч
05 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ВПС
Вааса
Окончен
1 : 0
Хонка
Эспоо
1:0 Bashkirov – 44'    
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