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15-летняя дагестанка Шихшабекова подписала контракт с «Манчестер Сити» U19

15-летняя дагестанка Шихшабекова подписала контракт с «Манчестер Сити» U19
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15-летняя дагестанка Самира Шихшабекова подписала контракт с молодёжкой английского «Манчестер Сити» до 19 лет.

Ранее, в ноябре 2021 года, Самира заключила контракт с женской академией «Манчестер Сити».

15-летняя футболистка — дочка дагестанского экс-бойца ММА Магомеда Шихшабекова. Семья проживает в английском городе Манчестер. Самира произвела хорошее впечатление на тренеров «Сити», и поэтому ей предложили контракт с молодёжкой до 19 лет.

Дагестанка выступает на позиции нападающего и подаёт большие надежды. Английские тренеры отмечают невероятное голевое чутьё Самиры, а также умение правильно выбрать позицию.

Напомним, во Франции за женскую команду «Париж» выступает 22-летняя российская футболистка Алсу Абдуллина, которая ранее играла за ЖФК «Челси».

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