Зиньковский – о матче с «Локомотивом»: «Спартак» даже вдесятером играл хорошо

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался о ничьей в матче 14-го ура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

«Тяжёлая получилась игра из-за удаления. Мы играли в свой футбол, знали, что будут моменты и должны их использовать. Нам удалось использовать один момент и даже вдесятером мы играли хорошо. Могли забить ещё, могли выиграть. Это скорее упущенная победа. Спокойно играли, мы настраивались в перерыве, что выйдем и будем играть в свой футбол, несмотря на то, что у нас на одного футболиста меньше. Мой гол? Я стоял под Промесом, попросил передачу, он увидел, скинул и я забил», — сказал Зиньковский в интервью клубному телевидению «Спартака».

«Красно-белые» с 38 минуты играли в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича.