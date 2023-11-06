Самир Насри: на месте Мбаппе я остался бы в «ПСЖ». Лучше быть королём своей деревни

Бывший полузащитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Марселя» Самир Насри считает, что Килиану Мбаппе не следует уходить в мадридский «Реал».

«Если он уйдёт, состав «ПСЖ» станет слабее. Но с учётом бюджета, которым обладает клуб, парижане смогут пригласить других игроков. Но они не будут Мбаппе, это ясно. Сегодня Килиан является очень важной фигурой для клуба и сборной. Два года назад я говорил, что считаю его лучшим игроком в мире. Я по-прежнему так думаю. Он из Парижа. На его месте я остался бы в «ПСЖ» вместо того, чтобы ехать в Мадрид помогать «Реалу» выиграть 50-ю Лигу чемпионов. Если бы «Марсель» принадлежал Катару, когда я там играл, я бы никогда не ушёл. Я полагаю, что лучше быть королём своей деревни», — приводит слова Насри Le Figaro.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провёл 10 матчей за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.