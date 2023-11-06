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Фанат «Бока Хуниорс» покончил с собой

Болельщик аргентинского клуба «Бока Хуниорс» покончил с собой. Об этом сообщает Marca. Это случилось после поражения аргентинской команды в финале Кубка Либертадорес с «Флуминенсе» (1:2).

Напомним, в финальном матче Кубка Либертадорес — 2023 бразильский «Флуминенсе» обыграл аргентинский клуб со счётом 2:1. Матч прошёл на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Счёт открыл аргентинский нападающий «Флуминенсе» Херман Кано с передачи Кено на 36-й минуте. «Бока Хуниорс» сравнял счёт на 72-й минуте. Отличился перуанский защитник Луис Адвинкула с паса Кристиана Медины. Основное время матча завершилось вничью 1:1.

В дополнительное время гол забил вышедший на замену нападающий Джон Кеннеди Батиста де Соуза, отличившийся на 99-й минуте с передачи Кено. При этом уже на 101-й минуте Кеннеди удалили за вторую жёлтую карточку. Через некоторое время составы уравнялись — прямую красную карточку на 105+7-й минуте получил перуанский защитник «Бока Хуниорс» Франк Фабра.

Отметим, что «Флуминенсе» впервые в своей истории выиграл Кубок Либертадорес.