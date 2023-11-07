Григорий Иванов: даже мысли не было уволить Гончаренко. «Уралу» с ним очень повезло

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что не допускал мыслей об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Результата у команды нет, девять матчей без побед в РПЛ — ничего хорошего нет. Но игрой с «Рубином» мы довольны, потому что «Урал» сыграл хорошо. Нас всё устроило, кроме результата.

Тренер всегда ответственен за результат, но у нас даже мысли не было, что Гончаренко нас покинет или мы его уволим. Нас всё устраивает. Виктор Михайлович — один из лучших тренеров в России, нам очень повезло, что он работает в «Урале». Никуда он от нас не собирается уходить, но и мы не собираемся ему что-то говорить», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.