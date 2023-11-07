Геркус: аутсайдеры РПЛ не смирились со своей участью, они способны отбирать очки

Бывший президент московских «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус высказался о борьбе за выживание в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, никто из аутсайдеров не готов мириться с потенциальным вылетом в Первую лигу.

«Внизу таблицы своя жизнь и своя интрига. Никто из аутсайдеров со свой участью не смирился, все сражаются, все способны отнимать очки. Туда же к ним, к аутсайдерам, соскальзывают «Урал» и «Ахмат», как ранее соскользнул «Сочи».

Чемпионат удался на славу. Смотрим дальше!» — написал Илья Геркус в своём телеграм-канале.

Напомним, в данный момент в зоне вылета располагаются «Сочи» (10 очков) и «Балтика» (11 очков). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (12) и «Оренбург» (13).