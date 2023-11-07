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Геркус спрогнозировал, какие команды займут места в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2023/2024

Геркус спрогнозировал, какие команды займут места в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2023/2024
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Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус считает, что тройка призёров Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024 будет состоять из «Краснодара», «Зенита» и ЦСКА.

«Краснодар» на заказ чётко обыграл «Крылья» и сохранил первую строчку. «Зенит» не отстаёт и дышит в затылок претенденту. С нетерпением и предвкушением ждём их очную схватку. Если бы в РПЛ были игры плей-офф, то такая игра была бы достойна минимум полуфинала. Очень интересно!

ЦСКА шикарно разобрался с «Нижним». Уровень. Вообще, армейцы очень уверенно играют всю осень, удивляет, что только сейчас они забрались на третью строчку.

Похоже, эта тройка и разыграет медали», — написал Илья Геркус в своем телеграм-канале.

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