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В «Пари НН» отреагировали на вызов Артура Нигматуллина в сборную России

В «Пари НН» отреагировали на вызов Артура Нигматуллина в сборную России
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал вызов в сборную России вратаря нижегородской команды Артура Нигматуллина.

«Артур Нигматуллин давно заслужил вызов в сборную России. В «Пари НН» все игроки важные, но Артур своего рода легенда клуба. Неслучайно мы в этом году переподписали с ним контракт на несколько сезонов вперёд. Артур — активный игрок, наставник, его очень любят тренерский штаб и болельщики. Для «Пари НН» его вызов в сборную — приятная новость, но это вполне заслуженно и соответствует его уровню мастерства.

У нас есть уверенность, что Нигматуллин сыграет в матче с Кубой. Хотелось бы, чтобы эта уверенность была у тех, кто принимает решение. Артур — тот человек, на которого можно и нужно положиться, особенно в тех ситуациях, когда требуется улучшить качество игры», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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