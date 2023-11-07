Сарри — об игре с «Фейеноордом»: в прошлом матче они дразнили нас, и это давит на команду

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мнением о грядущем матче Лиги чемпионов, в котором итальянская команда сыграет с нидерландским «Фейеноордом».

«Очевидно, что это будет крайне важный матч для нас. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы победить. В том числе потому, что, после того, как они победили в Роттердаме, они дразнили нас, и этот факт оказывает давление на команду. Однако мы выйдем на поле со смирением, зная, что мы никому не уступаем. Это одна из самых агрессивных команд Европы, которая систематически фолит и показывает скоростной футбол», — приводит слова Сарри официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, «Лацио» сыграет с «Фейеноордом» сегодня, 7 ноября. Матч начнётся в 23:00 мск.