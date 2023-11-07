Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ринат Билялетдинов: невызов Оздоева в сборную — естественно. Работают на перспективу

Ринат Билялетдинов: невызов Оздоева в сборную — естественно. Работают на перспективу
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался об отсутствии полузащитника греческого ПАОКа Магомеда Оздоева в составе сборной России на ноябрьский сбор.

«Сейчас у сборной товарищеские матчи. Это самое удобное время проверять молодых. Оздоеву совсем недавно исполнился 31 год. Если бы была подготовка к официальному матчу — он был бы вызван. А сейчас работают на перспективу. В сборной много молодых, новые фамилии. Это вполне естественно. Это главная причина невызова Оздоева в сборную», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, на ноябрьский сбор в национальную команду России вызваны 29 футболистов. Учебно-тренировочный сбор начнётся в Новогорске 13 ноября. 20 ноября сборная сыграет товарищеский матч в Волгограде. Игра с Кубой пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме
Стал известен состав сборной России на ноябрьский сбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android