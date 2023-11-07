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Спортдир «Лацио»: Маурицио Сарри хочет завершить карьеру здесь

Спортдир «Лацио»: Маурицио Сарри хочет завершить карьеру здесь
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Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани порассуждал о том, что важнее, выйти из группы Лиги чемпионов в нынешнем сезоне или попасть в этот турнир через чемпионат в следующем.

«Лига чемпионов формирует положительный имидж клуба, и мы должны проявить себя должным образом. Однако нам необходимо отыграться в чемпионате. В воскресенье нам предстоит принять участие в дерби, результат в котором имеет высокую цену. Сарри хочет завершить карьеру именно здесь», — приводит слова Фабиани журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в грядущее воскресенье, 12 ноября, команда Сарри проведёт матч с «Ромой». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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