«Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: Холанд оформил дубль, хавбек гостей был удалён с поля

В эти минуты проходит встреча 4-го тура группы G Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и швейцарским «Янг Бойз». Матч проводится на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом из Бельгии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте матча норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт, реализовав пенальти. В компенсированное к первому тайму время полузащитник Фил Фоден увеличил преимущество хозяев с передачи Джека Грилиша.

На 52-й минуте Холанд оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Рико Льюис прошёл по правому флангу и покатил вдоль линии штрафной на Холанда. Эрлинг развернулся, сдвинулся ещё немного левее, убежав от защитника, и с 18 метров нанёс роскошный удар в дальнюю девятку — 3:0 в пользу «Манчестер Сити».

Ситуация для швейцарской команды ещё более усугубилась, когда полузащитник Сандро Лаупер получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Лаупер прямой ногой врезался в Натана Аке в центре поля.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав девять очков в трёх матчах. «Янг Бойз» набрал одно очко и занимает последнее место в квартете. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», в активе которого шесть набранных очков. «Црвена Звезда» находится на третьей позиции, у сербской команды одно очко.