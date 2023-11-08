Тер Штеген — о поражении «Шахтёру»: мы злы на себя, этот результат не должен был случиться

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился эмоциями после матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором каталонский клуб проиграл украинскому «Шахтёру» со счётом 1:0.

«Мы злы на себя. Этот результат не должен был случиться с нами. Они давали нам возможности забить в первом тайме, но мы не могли ими воспользоваться. У нас осталось ощущение, что мы проиграли матч, который нам нужно было выиграть, и уже наконец попасть в следующий этап Лиги чемпионов.

Мы провели два плохих матча. В «эль класико» мы играли хорошо до 60-й минуты. Затем мы немного сбавили обороты, и я не могу сказать почему. Давайте проанализируем ситуацию, сегодняшний матч. Мы смотрим вперёд. Перед перерывом у нас есть ещё один матч, и мы постараемся убедительно выиграть его», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.