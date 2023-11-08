Игрокам и персоналу израильского «Маккаби» Хайфа запрещено выходить из отеля на Кипре

Весь состав «Маккаби» Хайфа впервые воссоединился после того, как месяц назад Израиль был атакован террористической группировкой ХАМАС.

Как сообщает ONE, в воскресенье, 5 ноября, команда провела тренировку на Кипре. К израильским игрокам «Маккаби» присоединились и легионеры, которые покинули страну в первые дни после начала вооружённого конфликта.

По сведениям источника, иностранцы шокированы событиями в Израиле и не понимают, что на самом деле происходит. Они также обеспокоены антисемитскими акциями, которые проходят в их странах.

На Кипре безопасность команды и персонала обеспечивают израильские охранники и местная полиция. В связи с растущей угрозой антисемитских инцидентов игрокам запрещено покидать пределы отеля, исключение — только тренировки и матч 4-го тура Лиги Европы с «Вильярреалом», который состоится в четверг, 9 ноября.