Вратарь «Эгриси» Клюкин: Карпин оказался весёлым и добрым

Вратарь «Эгриси» Алексей Клюкин, который провёл недельную стажировку в «Ростове», рассказал о качествах главного тренера ростовчан Валерия Карпина. Напомним, «Эгриси» — это команда, созданная известным спортивным журналистом Василием Уткиным. Клуб выступает в ЛФЛ и Медиалиге.

«Было страшно подходить к Валерию Георгиевичу, потому что такой авторитет. Но, когда познакомился с ним, оказалось, что он очень весёлый и добрый. Постоянно по-хорошему подтравливает пацанов, от этого атмосфера становится ещё лучше», — сказал Клюкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, помимо «Ростова», Валерий Карпин также возглавляет национальную команду России, которая отстранена от международных турниров.